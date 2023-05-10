Стало известно, кто получит роль капитана в «Барселоне» после ухода Бускетса 

Определились претенденты на получение капитанской повязки в «Барселоне» после того, как клуб покинет полузащитник Серхио Бускетс. Об этом сообщает AS.

Как утверждает источник, новым главным капитаном каталонцев станет фланговый защитник Серджи Роберто. Также на эту роль претендовали вице-капитаны – голкипер Марк-Андре тер Штеген и партнер испанца по обороне Жорди Альба, которые могут покинуть команду в скором времени. Сообщается, что их могут сменить – форвард Роберт Левандовски и защитник Рональд Араухо.

Напомним, что Роберто является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне за команду Хави он отыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с командой Ла Лиги рассчитан до лета 2024 года.