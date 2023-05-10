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«Не намерены идти на компромисс». Болельщики «ПСЖ» объявили бойкот клубу

Ранняя забастовка не помогла.
«Не намерены идти на компромисс». Болельщики «ПСЖ» объявили бойкот клубу
10 мая 2023 18:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Collectif Ultras Paris, объединение болельщиков «ПСЖ», объявило бойкот клубу. Фанаты не будут посещать матчи футбольных и гандбольных команд пока не выполнят их требования.

«Последние события и состояние наших отношений с руководством «ПСЖ» вынуждают нас думать, что это единственное решение, которое может сохранить общее будущее. Ситуацию, которую мы считаем серьезной во многих отношениях, нельзя недооценивать, ведь мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод. Ждем четких ответов от клуба по ряду пунктов», - говорится в заявлении болельщиков, которое приводит Le Parisien.

Напомним, что ультрас уже общались с игроками, тренерским штабом и руководством клуба, болельщики недовольны результатами команды, им также не понравился отъезд Месси в Саудовскую Аравию.

Добавим, что «ПСЖ» не смог завоевать Кубок Франции и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, но лидирует в Лиге 1 с шестиочковым отрывом от «Ланса».

источник: Le Parisien
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