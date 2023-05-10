ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шалимов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ 

По словам 54-летнего специалиста, красно-синие не играют в полную силу.
10 мая 2023 18:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что ЦСКА займет второе место по итогам чемпионата России в нынешнем сезоне.

Отметим, что в прошлом туре РПЛ подопечные Владимира Федотова одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счете, но не добивалась победы, пропуская глупые голы. Действуют экономно и надежно, не добивают. В этот раз все иначе — второй мяч забили уже в самом конце. Мне кажется, что ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно армейцы фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко после 26 матчей. В оставшихся играх РПЛ московский клуб встретится с «Торпедо», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».

источник: «РБ-Спорт»
Гвардиола признался, что хочет вновь увидеть Месси в качестве игрока «Барселоны»
52-летний специалист надеется, что аргентинец завершит профессиональную карьеру в каталонском клубе.
10.05.2023 19:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бразильский тренер «Зенита» рассказал о будущем Малкома и соотечественников в команде
Бразильский тренер «Зенита» рассказал о будущем Малкома и соотечественников в команде
Придется ли сине-бело-голубым обновлять команду.
10.05.2023 19:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Влахович рассчитывает продолжить карьеру в «Арсенале»
Сербский футболист желает покинуть «Ювентус» ближайшим летом.
10.05.2023 19:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шалимов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ 
По словам 54-летнего специалиста, красно-синие не играют в полную силу.
10.05.2023 18:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Не намерены идти на компромисс». Болельщики «ПСЖ» объявили бойкот клубу
«Не намерены идти на компромисс». Болельщики «ПСЖ» объявили бойкот клубу
Ранняя забастовка не помогла.
10.05.2023 18:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стало известно, кто получит роль капитана в «Барселоне» после ухода Бускетса 
Стало известно, кто получит роль капитана в «Барселоне» после ухода Бускетса 
Ранее сине-гранатовые объявили о том, что 34-летний хавбек покинет команду по завершении нынешнего сезона.
10.05.2023 18:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Дивеева рассказал, что его клиентом интересуются зарубежные клубы 
Однако 23-летний игрок ЦСКА не рассматривает эти предложения всерьез.
10.05.2023 18:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галактионов рассказал, почему нападающий «Локомотива» Игнатьев не проходит в основной состав
Галактионов рассказал, почему нападающий «Локомотива» Игнатьев не проходит в основной состав
Ранее 24-летний футболист московского клуба выразил свое недовольство по поводу своего игрового времени.
10.05.2023 17:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сака уверен, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ в текущем сезоне 
«Канониры» идут на втором месте, уступив лидерство по ходу чемпионата «Манчестер Сити». 
10.05.2023 17:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика