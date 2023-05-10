Шалимов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ 

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что ЦСКА займет второе место по итогам чемпионата России в нынешнем сезоне.

Отметим, что в прошлом туре РПЛ подопечные Владимира Федотова одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

«У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счете, но не добивалась победы, пропуская глупые голы. Действуют экономно и надежно, не добивают. В этот раз все иначе — второй мяч забили уже в самом конце. Мне кажется, что ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно армейцы фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко после 26 матчей. В оставшихся играх РПЛ московский клуб встретится с «Торпедо», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом».