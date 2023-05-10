Влахович рассчитывает продолжить карьеру в «Арсенале»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может сменить клубную прописку в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

Как утверждает источник, 23-летний игрок хочет попробовать свои силы в АПЛ, поэтому намерен присоединиться к «Арсеналу» и поработать под руководством главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Сообщается, что в услугах серба также заинтересованы «Реал» и «Бавария», однако лондонский клуб остается приоритетом для нападающего «бьянконери». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Напомним, что Влахович перешел в «Ювентус» зимой 2022 года. В текущем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с туринской командой рассчитан до конца сезона-2025/2026.