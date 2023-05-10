Бразильский тренер «Зенита» рассказал о будущем Малкома и соотечественников в команде

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, раскрыл будущее Малкома и других бразильских футболистов в российской команде.

«Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит». Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», - приводит «Чемпионат» слова наставника.

Малком в текущем сезоне РПЛ сыграл 26 матчей за «Зенит», забил 22 мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, что сине-бело-голубые за четыре тура до конца защитили чемпионский титул, выиграв РПЛ пятый раз подряд.