Гвардиола признался, что хочет вновь увидеть Месси в качестве игрока «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола рассчитывает что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» и завершит карьеру футболиста в стане сине-гранатовых.

«Я все еще остаюсь частью «Барселоны», у меня есть два места на стадионе «Камп Ноу», я надеюсь, что однажды мы сможем проводить Месси так, как он этого заслуживает. Он величайший футболист всех времен. Достижения клуба за последние 10-12 лет стали возможны благодаря ему. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всем. Я надеюсь, настанет день, когда я приду на свое место, встану и смогу поаплодировать и попрощаться с ним, как того заслуживает Лео», – приводит слова Гаврдиолы Goal со ссылкой на интервью ESPN.

Напомним, что Месси вынужденно покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем команды, после чего присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента. Его контракт с парижанами истекает в конце текущего сезона.

Будучи главным тренером каталонского клуба Гвардиола вместе с аргентинским нападающим дважды становился обладателем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Ла Лигу.