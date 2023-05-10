Сулейманов может полностью перейти в «Хапоэль»

Израильский футбольный клуб «Хапоэль» по-прежнему заинтересован в полном выкупе прав на российского футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает Матч ТВ со ссылкой на агента Алана Агузарова.

« Если бы ситуация с санкциями в сторону российских банков была бы камнем преткновения, то я бы знал об этом. Понятно, что есть проблемы с переводами, но будем договариваться, решать вопросы», - отметил Агузаров.

По словам представителя футболиста, «Хапоэль» заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста «Краснодара» несмотря на то, что в начале мая Сулейманов стал фигурантом драки с игроками «Маккаби» в матче чемпионата страны, за что игроку грозит дисквалификация.

Предполагается, что вопрос о переходе будет решен до конца мая, поскольку «Хапоэль» борется за чемпионство страны и намерен приложить все силы для достижения цели. Сулейманов, который также заинтересован остаться в израильском клубе, провел в его составе 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.