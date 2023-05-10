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«Спартак» направил в ЭСК РФС обращение по матчу с «Зенитом»

Комиссия рассмотрит два эпизода.
«Спартак» направил в ЭСК РФС обращение по матчу с «Зенитом»
10 мая 2023 19:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

РФС подтвердил, что «Спартак» направил в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) обращение по матчу 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

- «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против «Зенита». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры - неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака», - приводит РИА Новости сообщение службы коммуникации РФС.

Напомним, перед вторым голом в ворота «Спартака», забитым Андреем Мостовым на 39-й минуте, защитник «Зенита» Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу Кейта Бальде. Однако судья не стал назначать пенальти.

Спустя несколько секунд Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля, а после этого Мостовой забил второй гол в ворота «Спартака».

источник: «РИА Новости»
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