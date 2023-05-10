Галактионов прокомментировал свой уход с поста главного тренера молодежной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своей отставке с должности наставника молодежной сборной России.

Отметим, что в конце апреля 2023 года председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных объявил о прекращении сотрудничества между Галактионовым и молодежной национальной командой.

«Что касается молодежной сборной официальные комментарии должен давать РФС. Если в тренерском штабе команды происходят какие-то изменения. Со своей стороны всегда говорил и говорю, что я и тренерский штаб всегда готовы работать в сборной. Эта работа, неважно на каком уровне, определенная вершина для тренера», — приводит слова Галактионова Sport24.ru.

Добавим, что Галактионов работал в молодежной сборной России более четырех лет. В настоящий момент он является главным тренером «Локомотива», который возглавил в ноябре прошлого года.