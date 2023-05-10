Гладилин рассказал, в чем «Интер» превосходит «Милан» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер молодежной сборной России и «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

Отметим, что очная встреча команд пройдет в среду, 10 мая на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Начало матча – 22:00 мск.

«Две равные команды. Очень хорошо знают друг друга, играют в одном городе. По силам команды равны, по исполнительскому мастерству тоже. Здесь сложно предсказать победителя, как и в паре «Реала» и «Манчестер Сити». Если по атаке брать, то более мощная атакующая линия у «Интера». Но все будет зависеть от того, в какой кондиции будут находиться игроки. Преимущество будет у тех, у кого больше исполнительского мастерства в атаке», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Добавим, что ответная полуфинальная встреча «Милана» и «Интера» запланирована на 16 мая.

9 мая в параллельном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл на своем поле вничью с «Манчестер Сити» (1:1).