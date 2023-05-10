Александр Глеб назвал Бускетса лучшим опорным полузащитником десятилетия наряду с Хави и Иньестой 

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб высказался насчет того, что хавбек Серхио Бускетс покинет покинет стан сине-гранатовых по окончании сезона-2022/23.

«Это футбол, интересы клуба и игрока могут не совпадать. Настало время попробовать себя в другом месте. Он может попробовать свои силы в другой лиге. Серхио замечательный человек, с чувством юмором, добряк. Он обладает сумасшедшим футбольным интеллектом. Для «Барселоны» он сделал очень многое, стал звездой. Если не считать Хави и Иньесту, то можем считать его лучшим опорным полузащитником за последние лет десять или двадцать», – приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Напомним, что Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года. С тех пор он сыграл за каталонский клуб 719 матчей, забил 18 голов и отдал 45 результативных передач.