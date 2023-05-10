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Российский футбольный союз реформировал Вторую лигу

В лиге будет два дивизиона, играть около 80 команд будут по разным системам.
10 мая 2023 20:31
автор: Александр Евграфов

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило новый формат проведения Второй лиги, сообщается на сайте РФС.

С нового сезона турнир будет проходить в двух дивизионах – А и Б. В дивизионе А сыграют 20 команд. Игры пройдут по системе «осень-весна» в два этапа (июль-ноябрь и март-июнь). Соревнования дивизиона Б пройдут по системе «весна-осень» - с марта по ноябрь. В нем сыграют более 60 команд. С июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

«Благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе игр с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что будут упрощены лицензионные требования, что будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе и на базе ЮФЛ.

источник: РФС
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