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«Милан» в ближайшее время продлит контракт с Леау 

Новое соглашение португальского форварда с «россонери» будет рассчитано до 2028 года.
10 мая 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау близок к тому, что продлит свой контракт с итальянской командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, трудовой договор 23-летнего футболиста будет подписан в ближайшие несколько дней. Сообщается, что соглашение португальца с миланским клубом будет продлено до конца сезона-2027/2028.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В текущем сезоне в составе команды Стефано Пиоли он принял участие в 44-х встречах, в которых забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Согласно порталу Tranfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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