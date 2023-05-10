«Интер» объявил стартовый состав на матч с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов

Стал известен стартовый состав «Интера» на матч с «Миланом» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 мск. Ответный поединок запланирован на 16 мая.

На пути к полуфиналу «россонери» прошли «Тоттенхэм» и «Наполи», а «нерадзурри» выбили в плей-офф «Порту» и «Бенфику».

Противостояние лузеров. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Милан» – «Интер»