Эрнандес и Жиру выйдут в стартовом составе «Милана» на матч с «Интером»  

Тренерский штаб «Милана» назвал стартовый состав команды на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 10 мая на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Начало матча – 22:00 мск.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Диас, Беннасер, Салемакерс, Жиру.

Добавим, что ответная полуфинальная встреча «Милана» и «Интера» запланирована на 16 мая.

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