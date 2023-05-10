Эрнандес и Жиру выйдут в стартовом составе «Милана» на матч с «Интером»  

Тренерский штаб «Милана» назвал стартовый состав команды на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Интера».
Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 10 мая на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Начало матча – 22:00 мск.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Диас, Беннасер, Салемакерс, Жиру.
Добавим, что ответная полуфинальная встреча «Милана» и «Интера» запланирована на 16 мая.
Противостояние лузеров. Главные интриги полуфинала ЛЧ «Милан» – «Интер»й
источник: «Советский спорт»