Непомнящий потерпел второе подряд поражение на первом этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в пятом туре первого этапа Grand Chess Tour, который проходит в Бухаресте.

Непомнящий играл белыми и на 58-м ходу признал свое поражение. Россиянин набрал в пяти турах два очка. В прошлом туре он проиграл американцу Фабио Каруане.

В следующем раунде в пятницу россиянин встретится с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Этап, в котором принимают участие 10 шахматистов, продлится до 15 мая. Участники играют по круговой системе с классическим контролем времени.