Непомнящий потерпел второе подряд поражение на первом этапе Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в пятом туре первого этапа Grand Chess Tour, который проходит в Бухаресте.
Непомнящий играл белыми и на 58-м ходу признал свое поражение. Россиянин набрал в пяти турах два очка. В прошлом туре он проиграл американцу Фабио Каруане.
В следующем раунде в пятницу россиянин встретится с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Этап, в котором принимают участие 10 шахматистов, продлится до 15 мая. Участники играют по круговой системе с классическим контролем времени.
источник: «Советский спорт»