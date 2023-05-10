Ловчев: не вижу роста нашего футбола от того, что побеждает команда, где играют восемь иностранцев

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

«Разговор о том, что уйдут бразильцы «Зенита» и гегемония закончится, странный. Уйдут эти – купят новых. Я думаю, что система может быть справедливая, чтобы в лиге присутствовала здоровая конкуренция. Ярким примером может послужить НХЛ с ее системой. Я не вижу роста нашего футбола от того, что побеждает команда, где играют восемь иностранных футболистов. Отдаю должное Александру Медведеву, при котором в «Зените» одни победы. Однако, как мне кажется, сейчас есть возможность обратить внимание на своих футболистов и свои школы — попробуем посоревноваться футболистами, которых вырастила ваша система», – заявил Ловчев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в воскресенье, 7 мая «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре чемпионата России и досрочно стал обладателем пятого титула РПЛ кряду. За всю историю сине-бело-голубые десять раз становились чемпионами страны, включая чемпионство СССР в 1984 году.