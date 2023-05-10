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«Торпедо» опровергло инцидент с отстранением Савичева от тренировочного процесса

Савичев продолжает работать с «Торпедо» над подготовкой к следующему сезону.
10 мая 2023 21:22
автор: Александр Евграфов

Информация об отстранении Николая Савичева от тренировочного процесса главным тренером команду Жозепом Клотетом не соответствует действительности, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе автозаводцев Дмитрия Ганичева.

«Николай Николаевич — легенда нашего клуба. Он входит в тренерский штаб «Торпедо». В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», - отметил Ганичев.

Ранее сообщалось, что Жозеп Клотет отстранил Савичева от работы с командой. Савичев работает в «Торпедо» с 2011 года. В 2018 году он уходил, но через год вновь вернулся в клуб.

После 26 туров «Торпедо» набрало 13 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Уже в следующем туре команда может официально покинуть высший дивизион российского футбола.

источник: «Спорт-Экспресс»
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