Комличенко признался, что он скучает по выступлениям в еврокубках 

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что ему не хватает возможности выступлений в европейских клубных турнирах.

«Мне нравилось в Чехии, с женой там нам было классно. С тех пор по‑моему, за границей не был, кроме выездов и со сборной. Конечно, скучаю по еврокубкам. Это другое настроение, атмосфера, другой футбол. Сильно скучаю, этого не хватает», – заявил 27-летний футболист в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что Комличенко принадлежит «Ростову» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Валерия Карпина он сыграл 32 матча, отличился 12-ю забитыми мячами и 14-ю ассистами. Ранее он выступал за «Младу Болелслав».

Напомним, что в марте 2022 года руководство ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить команды и сборные России от международных турниров.