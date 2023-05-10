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Джеко открыл счет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Милан» – «Интер»

Боснийский форвард отличился на восьмой минуте встречи.
Джеко открыл счет в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Милан» – «Интер»
10 мая 2023 22:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимает на своем поле «Интер».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу гостевой команды после того, как нападающий Эдин Джеко поразил ворота соперника на восьмой минуте с верховой передачи полузащитника Халкана Чалханолгу.

Добавим, что очная встреча проходит на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Вторая полуфинальная игра между «Миланом» и «Интером» пройдет 16 мая.

Во вторник, 9 мая состоялась параллельный первый матч полуфинала турнира, в котором «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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