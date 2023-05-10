В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимает на своем поле «Интер».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу гостевой команды после того, как нападающий Эдин Джеко поразил ворота соперника на восьмой минуте с верховой передачи полузащитника Халкана Чалханолгу.

Добавим, что очная встреча проходит на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Вторая полуфинальная игра между «Миланом» и «Интером» пройдет 16 мая.

Во вторник, 9 мая состоялась параллельный первый матч полуфинала турнира, в котором «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).