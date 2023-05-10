Мхитарян удвоил преимущество «Интера» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

В эти минуты на стадионе «Сан Сиро» проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги забили уже второй гол в ворота своего соперника. Автором забитого мяча стал хавбек Генрих Мхитарян, отличившийся на 11-й минуте с передачи защитника Федерико Димарко. Первый гол в составе черно-синих забил Эдин Джеко (8).

В данный момент продолжается первый тайм. Ответная встреча между командами состоится 16 мая.

Ранее в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).