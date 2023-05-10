Почеттино определил ключевого игрока в «Челси»

Аргентинец Маурисио Почеттино, которого называют главным кандидатом на пост наставника «Челси», попросил руководство сохранить Мейсона Маунта.

По информации Daily Mail, специалист высоко оценивает игру полузащитника и считает его ключевым футболистом команды. Тренер уверен, что 24-летний хавбек способен воплотить его задумки на поле.

Ранее сообщалось, что Маунт имеет предложение от «Ливерпуля» и может уйти летом 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.