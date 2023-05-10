Полузащитник «Милана» Беннасер из-за травмы был заменен в первом тайме матча с «Интером»

В эти минуты на стадионе «Сан Сиро» проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

На 18-й минуте встречи главный тренер «россонери» Стефано Пиоли был вынужден заменить полузащитника Исмаэля Беннасера на Жуниора Мессиаса. Отметим, что алжирский игрок получил травму и не смог продолжить матч.

В данный момент продолжается первый тайм. «Интер» обыгрывает «Милан» со счетом 2:0. В составе «нерадзурри» голы забили Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11). Ответная встреча между командами состоится 16 мая.

Ранее в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).