Стала известна дата суда по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Дело о финансовых махинациях «Ювентуса» будет слушаться в Федеральном апелляционном суде Федерации футбола Италии (FIGC) 22 мая, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, в этот день станет известно сколько очков потеряет «Ювентус» в Серии А, если клуб будет признан виновным в предъявленных обвинениях.

Ранее FIGC сняла с туринского клуба 15 очков, однако комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворил апелляцию «Ювентуса» и вернул очки на время рассмотрения дела в суде.

22 мая в рамках 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет в гостях с «Эмполи». После этого в первенстве останется провести два тура. После 34 туров у «Ювентуса» 66 очков, команда занимает второе место в чемпионате.