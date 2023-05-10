Вратарь «Ахмата» Шелия признался, что он расстроен низкой посещаемостью матчей РПЛ 

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением по поводу низкой посещаемости футбольных арен в России после установленного закона о паспорте болельщика.

«Печально видеть такую посещаемость на стадионе, который когда-то принимал чемпионат мира. В настоящее время, когда существует Fan ID, так получается, что на всех стадионах мало людей, но то, что творится на стадионе «Лужники» — вообще печально», приводит слова Шелия «Чемпионат».

Напомним, что в матче 26-го тура «Ахмат» разгромил «Торпедо» со счетом 5:1. Игру посетили меньше тысячи футбольных болельщиков.

Закон о Fan ID на российских стадионах действует с лета прошлого года.