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Вратарь «Ахмата» Шелия признался, что он расстроен низкой посещаемостью матчей РПЛ 

34-летний футболист убежден, что падение интереса болельщиков к посещению стадионов связано с Fan ID.
10 мая 2023 22:31
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением по поводу низкой посещаемости футбольных арен в России после установленного закона о паспорте болельщика.

«Печально видеть такую посещаемость на стадионе, который когда-то принимал чемпионат мира. В настоящее время, когда существует Fan ID, так получается, что на всех стадионах мало людей, но то, что творится на стадионе «Лужники» — вообще печально», приводит слова Шелия «Чемпионат».

Напомним, что в матче 26-го тура «Ахмат» разгромил «Торпедо» со счетом 5:1. Игру посетили меньше тысячи футбольных болельщиков.

Закон о Fan ID на российских стадионах действует с лета прошлого года.

источник: Чемпионат.com
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