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Пенальти в ворота «Милана» был отменен в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»

Отмена 11-метрового удара была произведена после вмешательства VAR.
Пенальти в ворота «Милана» был отменен в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»
10 мая 2023 22:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В эти минуты проходит первый тайм матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимает на своем поле «Интер». В данный момент счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Отметим, что 31-й минуте встрече главный арбитр назначил пенальти в ворота «россонери», зафиксировав фол на форварде гостевой команды Лаутаро Мартинесе со стороны защитника Симона Кьера, однако после просмотра VAR 11-метровый удар был отменен.

Добавим, что в настоящее время продолжается первый тайм. «Интер» обыгрывает «Милан» со счетом 2:0. В составе «нерадзурри» забитыми мячами отличились Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11-я). Ответная встреча между командами пройдет 16 мая.

Ранее в другой полуфинальном матче турнира «Реал» на своем поле не смог обыграть «Манчестер Сити» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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