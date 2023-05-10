«Интер» обыгрывает «Милан» после первого тайма в матче полуфинала Лиги чемпионов 

Завершился первый тайм первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Игра проходит на стадионе «Сан Сиро» в Милане.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу гостей.

За команду Симоне Индзаги голы забили нападающий Эдин Джеко (8-я минута) и полузащитник Генрих Мхитарян (11-я минута).

На 30-й минуте встречи в ворота хозяев поля был назначен пенальти, однако после просмотра VAR арбитр изменил решение и 11-метровый удар был отменен.

Добавим, что ответная игра Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая.

Во вторник, 9 мая, прошел другой полуфинальный матч турнира, в котором «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (1:1).