Награждение «Зенита» состоится после окончания матча с «Краснодаром»

Награждение футболистов «Зенита», досрочно ставших в минувшее воскресенье чемпионами России, состоится 13 мая после матча с «Краснодаром», сообщается в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Матч 27-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на «Газпром-Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

В матче 26-го тура «Зенит» победил «Спартак» 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России. Также он завоевал десятый чемпионский титул в своей истории (9 – России, 1-СССР) и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.