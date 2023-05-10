Джеко стал вторым самым возрастным бомбардиром в истории плей-офф ЛЧ 

Нападающий «Интера» Эдин Джеко занял вторую строчку в рейтинге самых возрастных бомбардиров в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что в проходящем первом матче полуфинала Лиги чемпионов игрок «нерадзурри» отличился забитым мячом в ворота «Милана». Боснийский футболист записал гол на свой счет в возрасте 37 лет и 54 дней.

Сообщается, что лишь бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз забивал будучи старше. Уэльский игрок отличился забитым мячом в ворота «Шальке» в 2011 году, когда ему на тот момент было 37 лет и 148 дней.

Добавим, что в данный момент идет второй тайм первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Счет в матче 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.