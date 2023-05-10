«Интер» одержал победу над «Миланом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 

Футболисты «Интера» на выезде победили «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «нерадзурри» забитыми мячами отличились Эдин Джеко (8-я минута) и полузащитник Генрих Мхитарян (11-я минута).

На 31-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, однако после вмешательства со стороны бригады VAR судья изменил решение и 11-метровый удар был отменен.

Добавим, что ответная игра Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая.

Во вторник, 9 мая, прошел другой полуфинальный матч турнира, в котором «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (1:1).

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

«Милан» – «Интер» – 0:2 (0:2)

Голы: – Джеко, 8. Мхитарян, 11.