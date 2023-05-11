«Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» по окончании сезона. Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, испанцы предпримут еще одну попытку заполучить игрока, так как начали работу по созданию нового проекта.

Отмечается, что парижане по-прежнему не хотят обсуждать продажу 24-летнего футболиста. Боссы французского гранда считают его лидером команды.

Ранее Мбаппе заявил, что мог оказаться в «Реале» летом 2022 года, однако, владельцы «ПСЖ» наложили вето на его трансфер.