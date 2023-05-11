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«Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере Мбаппе

«Сливочные» планируют подписать игрока в летнее межсезонье.
11 мая 2023 00:06
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» по окончании сезона. Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, испанцы предпримут еще одну попытку заполучить игрока, так как начали работу по созданию нового проекта.

Отмечается, что парижане по-прежнему не хотят обсуждать продажу 24-летнего футболиста. Боссы французского гранда считают его лидером команды.

Ранее Мбаппе заявил, что мог оказаться в «Реале» летом 2022 года, однако, владельцы «ПСЖ» наложили вето на его трансфер.

источник: «Советский спорт»
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