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«Милан» поставил рекорд Италии по выручке от билетов, заработав более 10,5 млн евро

На стадион «Сан-Сиро» пришли более 75 тысяч болельщиков.
11 мая 2023 00:31
автор: Александр Евграфов

«Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов побил свой же рекорд страны по выручке, полученной от продажи билетов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, на игре присутствовало более 75 тысяч человек, а выручка от продажи составила около 10,5 млн евро, что стало рекордом Италии.

Ранее рекорд также принадлежал «Милану» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «Тоттенхэмом» клуб заработал более 9 млн евро.

Ответный полуфинальный матч между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая здесь же, в Милане, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи в 22:00.

источник:
«Милан» поставил рекорд Италии по выручке от билетов, заработав более 10,5 млн евро
На стадион «Сан-Сиро» пришли более 75 тысяч болельщиков.
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