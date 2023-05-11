Капитан «Милана» назвал причину поражения команды от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Интеру».

«Наш настрой был далеким от идеала. Они показали отменную реализацию. Это и решило исход матча. Проанализируем эту игру. Они сильны, но мы не должны подходить к матчам с таким настроем. В ответной игре нужно отдать все силы и выложиться на сто процентов», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «нерадзурри» забитыми мячами отличились Эдин Джеко (8-я минута) и полузащитник Генрих Мхитарян (11-я минута).

На 31-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, однако после вмешательства со стороны бригады VAR судья изменил решение и 11-метровый удар был отменен.

Добавим, что ответная игра Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая.

Во вторник, 9 мая, прошел другой полуфинальный матч турнира, в котором «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (1:1).