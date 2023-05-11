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Моуринью расссказал, за счет чего «Рома» собирается обыграть «Байер» в полуфинале Лиги Европы

Команды ждет первый раунд противостояния.
11 мая 2023 08:52
автор: Александр Шульгин

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы - такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но, несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил.

Мы сделали домашнюю работу. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча между командами пройдет сегодня, 11 мая в Риме. Начало в 22.00 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют туринский «Ювентус» и испанская «Севилья».

источник: UEFA (УЕФА)
Моуринью расссказал, за счет чего «Рома» собирается обыграть «Байер» в полуфинале Лиги Европы
Команды ждет первый раунд противостояния.
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