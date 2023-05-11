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«Байер» и «Рома» любят играть на контратаках». Хаби Алонсо - о предстоящем полуфинале Лиги Европы

Первая игра пройдет на стадионе «Олимпико».
11 мая 2023 09:16
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ромой» в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

Напомним, что первая встреча пройдет сегодня, 11 мая в Риме. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

«Мы умеем играть на контратаках. Мы хорошо знаем «Рому». Эта команда тоже любит играть на контратаках. С нетерпением жду матча. Ждем зажигательной атмосферы. Возможность выйти в финал — большая привилегия», – цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в другом полуфинале сразятся туринский «Ювентус» и испанская «Севилья».

источник: UEFA (УЕФА)
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