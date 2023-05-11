«ПСЖ» готов заплатить 100 млн евро за Гарри Кейна

«ПСЖ» намерен приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом пишет Le10sport.com.

По данным источника, французский гранд готов заплатить за его трансфер 100 млн евро. В клубе считают, что эти условия устроят руководство «шпор».

Отмечается, что «ПСЖ» рассматривает нападающего на замену Лионелю Месси, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что 29-летний Кейн задумался о смене команды. Им интересуются клубы АПЛ, а также мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии англичанин отыграл 35 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевых паса.