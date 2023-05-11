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Тренер «Милана» Пиоли рассказал, в чем «Интер» превзошел его команду в полуфинале Лиги чемпионов

«Росснери» будет тяжело отыграть гандикап в два мяча.
11 мая 2023 09:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Интеру».

«Нашей целью было быть агрессивными, но «Интер» превзошел нас в большом количестве единоборств. «Интер» был лучше, и игра стала сложной как тактически, так и психологически. Мы разочарованы, но хотим изменить этот результат в ответном матче. Мы должны извлечь положительные моменты из второго тайма. У нас были шансы отыграться. В ответном матче нам нужно поднять планку и играть лучше, как во втором тайме», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «нерадзурри» забитыми мячами отличились Эдин Джеко (8-я минута) и полузащитник Генрих Мхитарян (11-я минута).

На 31-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, однако после вмешательства со стороны бригады VAR судья изменил решение и 11-метровый удар был отменен.

Добавим, что ответная игра Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая.

Во вторник, 9 мая, прошел другой полуфинальный матч турнира, в котором «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (1:1).

источник: UEFA (УЕФА)
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