Уго Льорис получил предложение из Саудовской Аравии

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть команду. Об этом пишет talkSPORT.

По данным источника, неназваный клуб из Саудовской Аравии предложил французу контракт с зарплатой в 115 тысяч евро в неделю.

Напомним, Льорису 36 лет. Осенью 2022 года голкипер завершил карьеру в сборной Франции и сосредточился на выступлении за клуб.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 25 матчей, пропустил 39 голов и оформил 7 «сухарей». Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2024 года.