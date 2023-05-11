«Заметил, что каждая игра «Спартаку» дается тяжело». Озбилиз - об игре клуба в весенней части сезона

Экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз высказался относительно игры красно-белых в последних матчах.

Напомним, что команда вылетела из розыгрыша Кубка России и занимает четвертое место в таблице РПЛ.

«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба. Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх», — цитирует Озбилиза Sport24.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 49 очков. Второе место занимает ЦСКА (51), на третьей позиции находится «Ростов» (50).