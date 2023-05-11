Стало известно будущее Мюллера в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» определилась с будущим своего многолетнего лидера Томаса Мюллера.

По информации Sport1, клубное руководство решило продлить контракт с полузащитником, однако лишило его статуса неприкасаемого.

Напомним, действующее соглашение футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Мюллер провел 35 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил семь мячей.

Вместе с «Баварией» игрок 11 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.