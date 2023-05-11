«Ленинградец» ждет получения лицензии для участия в Первой лиге

«Ленинградец» отправила на согласование документы для получение лицензии, которая позволит клубу выступить в Первой лиге на следующий сезон.

Напомним, что с 2018 года команда представляет Ленинградскую область в профессиональном футболе, сменив обанкротившийся «Тосно». Наставником клуба является Сергей Кирьяков.

«В ближайшее время мы должны получить лицензию. Как я знаю, «Ленинградец» стал первым клубом, подавшим документы на лицензирование. Естественно, все это делается с прицелом на победу во Второй лиге. Играть в Первой лиги будем на «Петровском». Планируем ли в ближайшее время перебраться в Ленинградскую область? Мы бы рады так сделать, но инфраструктура в области сейчас не позволяет так сделать», — цитирует «Спорт день за днем» пресс‑атташе команды Георгия Начкепию.

«Ленинградец» лидирует в группе 2А Второй лиги, опережая на десять очков опережают ближайшего преследователя — «Муром».