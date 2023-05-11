ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ленинградец» ждет получения лицензии для участия в Первой лиге

Команда проводит домашние матчи на стадионе «Петровский».
11 мая 2023 10:17

«Ленинградец» отправила на согласование документы для получение лицензии, которая позволит клубу выступить в Первой лиге на следующий сезон.

Напомним, что с 2018 года команда представляет Ленинградскую область в профессиональном футболе, сменив обанкротившийся «Тосно». Наставником клуба является Сергей Кирьяков.

«В ближайшее время мы должны получить лицензию. Как я знаю, «Ленинградец» стал первым клубом, подавшим документы на лицензирование. Естественно, все это делается с прицелом на победу во Второй лиге. Играть в Первой лиги будем на «Петровском». Планируем ли в ближайшее время перебраться в Ленинградскую область? Мы бы рады так сделать, но инфраструктура в области сейчас не позволяет так сделать», — цитирует «Спорт день за днем» пресс‑атташе команды Георгия Начкепию.

«Ленинградец» лидирует в группе 2А Второй лиги, опережая на десять очков опережают ближайшего преследователя — «Муром».

Чернов не считает роковой ошибку Селихова в матче с «Зенитом»
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем чемпионата РПЛ.
11.05.2023 10:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Зенит»
Встреча завершилась поражением красно-белых (2:3).
11.05.2023 10:18
Футбол
«Ленинградец» ждет получения лицензии для участия в Первой лиге
Команда проводит домашние матчи на стадионе «Петровский».
11.05.2023 10:17
Футбол
«Заметил, что каждая игра «Спартаку» дается тяжело». Озбилиз - об игре клуба в весенней части сезона
Красно-белые остались без трофеев.
11.05.2023 09:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно будущее Мюллера в «Баварии»
Стало известно будущее Мюллера в «Баварии»
Клуб планирует сохранить игрока, но на своих условиях.
11.05.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уго Льорис получил предложение из Саудовской Аравии
Ранее в местный чемпионат отправился Криштиану Роналду. СМИ уверяют, что скоро приедет и Лионель Месси.
11.05.2023 09:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Милана» Пиоли рассказал, в чем «Интер» превзошел его команду в полуфинале Лиги чемпионов
Тренер «Милана» Пиоли рассказал, в чем «Интер» превзошел его команду в полуфинале Лиги чемпионов
«Росснери» будет тяжело отыграть гандикап в два мяча.
11.05.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» готов заплатить 100 млн евро за Гарри Кейна
В клубе считают, что англичанин сможет заменить Лионеля Месси.
11.05.2023 09:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Байер» и «Рома» любят играть на контратаках». Хаби Алонсо - о предстоящем полуфинале Лиги Европы
Первая игра пройдет на стадионе «Олимпико».
11.05.2023 09:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика