Быстров объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Зенит»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

По словам эксперта, красно-белые лучше подошли к дерби, однако, им не удалось одержать победу из-за психологии.

«Спартак» лучше подошел в плане готовности, играл сильнее, чем соперник. Но даже такой «Зенит» красно-белые не смогли обыграть. Решила психология», – заявил Быстров, чьи слова приводит «СЭ».

Добавим, что «Спартак» пропустил решающий мяч в компенсированное время ко второму тайму. Кроме того, первый гол «Зенита» был забит в результате курьезной ошибки Александра Селихова.