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Чернов не считает роковой ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем чемпионата РПЛ.
11 мая 2023 10:29
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался относительно игры голкипера команды Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, что встреа завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. На 13-й минуте встречи Селихов выбил мяч прямо в форварда «Зенита» Клаудиньо, который забил мяч в ворота «Спартака».

«Такие вещи случаются иногда. Но я не кричал Селихову отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок стоит на фланге. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Мы в целом выходили с мыслью играть в футбол. И такая ошибка никак на игру не повлияла», — приводят «Известия» слова Чернова.

Отметим, что «Спартак» занимает четвертую строчке в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 49 очков после 26 туров.

источник: «Известия»
Чернов не считает роковой ошибку Селихова в матче с «Зенитом»
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем чемпионата РПЛ.
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