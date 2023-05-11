СМИ: ЭСК поддержит спорные решения Кукуяна в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС признает верными два спорных решения судьи Павла Кукуяна в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Как сообщает Sport24.ru, на 38-й минуте встречи наступ защитника питерцев на ногу спартаковского игрока открытыми шипами в штрафной площади сине-бело-голубых будет признан неакцентированным и недостаточным для назначения 11-метрового удара.

Минутой позже Далер Кузяев сфолил на Романе Зобнине, после чего «Зенит» забил мяч в ворота москвичей. Однако Кукуян принял решение не останавливать игру. ЭСК и здесь поддержит рефери, мотивируя свое решение тем, что нарушение было в другой фазе атаки.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу питерской команды, которая досрочно выиграла пятый подряд чемпионский титул.