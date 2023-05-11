«Не помешает». Сербский защитник «Химок» Антич заявил о желании получить российское гражданство

Сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить гражданство Российской Федерации.

«Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?», - приводит Sport24.ru слова 29-летнего сербского футболиста.

Напомним, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами Российской Федерации 24 февраля 2023 года.

Антич стал играть в России только с 10 февраля 2023 года. С этого момента он провел за «Химки» семь матчей и не отличился результативными действиями.