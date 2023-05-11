ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не помешает». Сербский защитник «Химок» Антич заявил о желании получить российское гражданство

29-летний футболист считает себя не хуже Малкома и Клаудиньо.
11 мая 2023 12:39
автор: Максим Скороходов

Сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить гражданство Российской Федерации.

«Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?», - приводит Sport24.ru слова 29-летнего сербского футболиста.

Напомним, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами Российской Федерации 24 февраля 2023 года.

Антич стал играть в России только с 10 февраля 2023 года. С этого момента он провел за «Химки» семь матчей и не отличился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
«Барселона» оштрафована налоговой Испании на 15,7 млн евро
Расследование в отношении каталонской команды началось в 2019 году.
11.05.2023 12:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Не помешает». Сербский защитник «Химок» Антич заявил о желании получить российское гражданство
29-летний футболист считает себя не хуже Малкома и Клаудиньо.
11.05.2023 12:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
СМИ: ЭСК поддержит спорные решения Кукуяна в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
СМИ: ЭСК поддержит спорные решения Кукуяна в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Гнев красно-белых вызвали два эпизода с разницей в минуту, закончившиеся взятием ворот столичной команды.
11.05.2023 11:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Чернов не считает роковой ошибку Селихова в матче с «Зенитом»
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем чемпионата РПЛ.
11.05.2023 10:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Зенит»
Встреча завершилась поражением красно-белых (2:3).
11.05.2023 10:18
Футбол
«Ленинградец» ждет получения лицензии для участия в Первой лиге
Команда проводит домашние матчи на стадионе «Петровский».
11.05.2023 10:17
Футбол
«Заметил, что каждая игра «Спартаку» дается тяжело». Озбилиз - об игре клуба в весенней части сезона
Красно-белые остались без трофеев.
11.05.2023 09:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно будущее Мюллера в «Баварии»
Стало известно будущее Мюллера в «Баварии»
Клуб планирует сохранить игрока, но на своих условиях.
11.05.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уго Льорис получил предложение из Саудовской Аравии
Ранее в местный чемпионат отправился Криштиану Роналду. СМИ уверяют, что скоро приедет и Лионель Месси.
11.05.2023 09:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика