«Барселона» оштрафована налоговой Испании на 15,7 млн евро

«Барселону» оштрафовали за нарушения при выплатах футболистам команды.

Как сообщает Marca, налоговые органы Испании постановили взыскать с «сине-гранатовых» 15,7 миллионов евро.

Отмечается, что нарушения »Барселоны» были зафиксированы при передаче автомобилей Audi членам команды. Кроме того, клуб уличили в незадекларированной оплате чартерных рейсов футболистов и в неправильном учёте полученных компенсаций у Арда Турана и Алекса Сонга после их ухода.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 82 очка после 33 игр. «Атлетико» отстает от команды Хави на 11 очков.