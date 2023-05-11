Экс-защитник ЦСКА Таранов назвал тройку лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Отметим что на данный момент лучшим бомбардиром текущего сезона является форвард «Зенита» Малком. В активе бразильца 22 гола.

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Он точно в тройке. На мой взгляд, там ещё Халк и Мигел Данни. Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России. Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие», — цитирует Таранова «Метарейтинг».

Добавим, что футболист «Спартака» Квинси Промес недавно стал лучшим бомбардиром среди легионеров за всю историю чемпионатов России. Полузащитник из Нидерландов забил 86 мячей в РПЛ.