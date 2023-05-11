«Ювентус» сыграет с «Севильей» в Лиге Европы. Что противопоставит Аллегри испанской команде?

«Ювентус» 11 мая сыграет дома против «Севильи» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

После того, как «Ювентусу» вернули очки за возможные финансовые махинации, команда вернулась в чемпионате Италии в зону Лиги чемпионов и поднялась на второе место. Но окончательное решение еще не принято, поэтому подопечным Массимилиано Аллегри надо побеждать в Лиге Европы, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Для «Севильи» Лига Европы - главный турнир. В испанской примере команда находится в середине турнирной таблице, поэтому может он сконцентрироваться на трофее, который брала больше всех остальных команд: «Севилья» является рекордсменом по числу побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы, выигрывая турнир 6 раз.

Кто окажется сильнее «Ювентус» или «Севилья». Противостояние стартует 11 мая, когда итальянская команда примет испанский клуб на своем поле. Матч начнется в 22:00 по Москве.