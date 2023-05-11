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«Рома» против «Байера» в Лиге Европы. Команда Моуриньо может выйти во второй кряду финал еврокубка

Полуфинал Лиги Европы состоится на стадионе «Олимпико».
«Рома» против «Байера» в Лиге Европы. Команда Моуриньо может выйти во второй кряду финал еврокубка
11 мая 2023 14:48
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

В четверг, 11 мая, в Риме состоится первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором «Рома» на своем стадионе примет «Севилью». Стартовый свисток английского судьи Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что итальянский клуб начал свою борьбу за трофей с группового этапа, как победитель Лиги конференций-2021/2022. В плей-офф «Рома» вышла со второго места. В турнире на выбывание команда Жозе Моуриньо была поочередно сильнее «Зальцбурга», «Реала Сосьедад» и «Фейенорда».

«Байер» в раунде плей-офф обыграл «Монако» Александра головина. После этого у команды Хаби Алонсо последовали победы над «Ференцварошем» Станислава Черчесова, и «Юнионом».

Добавим, что «Рома» и «Байер» провели четыре очных поединка в рамках Лиги чемпионов. У команд по одной домашней победе и две ничьи.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 1». Начало прямой трансляции в 21:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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