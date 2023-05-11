«Шахтер» из Солигорска лишили золота чемпионата Беларуси-2022, победителем стал БАТЭ

Солигорский «Шахтер» лишен золотых медалей чемпионата Беларуси за минувший сезон.

Как сообщает пресс-служба БФФ, клуб наказан за организацию договорных матчей. Кроме того, оштрафованы серебряный призер «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Напомним, что клуб подозревался в организации договорного матча против клуба из Бобруйска (4:1), победа в нем позволила солигорской команде оформить третье чемпионство подряд. «Шахтер» финансово стимулировал соперников по высшей лиге.

С теперь уже бывшего победителя турнира сняты 30 очков в текущем сезоне и 20 очков в чемпионате-2024. «Горняки» оштрафованы на сумму равную 11 млн российских рублей.

«Энергетик-БГУ» лишен серебряных медалей и 20 очков (2023). Таким образом, чемпионом Беларуси прошлого года признан БАТЭ. «Белшина» будет оштрафована на десять очков в сезоне-2023 и на пять баллов в следующем.

Кроме того, комитет по лицензированию отказал «Шахтеру» и «Энергетику-БГУ» в выдаче лицензии категории УЕФА для выступления в еврокубках сезона-2023/24.